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“منشآت” تُطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مكتبة ذكاء الرقمية، والتي تُعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بهدف دعم المواهب الوطنية وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وتتوفر المكتبة عبر الموقع الإلكتروني Thakaa.sa وتعد مصدراً ثرياً لجمع البيانات وبناء الدراسات وتنفيذ المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والانفوجرافيك والبيانات الرقمية، بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.
وتحتوي مكتبة ذكاء الرقمية على بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد المصادر التعليمية رقميًا كورش العمل، الكتيبات الإرشادية، المقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت. كما تتميز المكتبة بدعم روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فرص ذكاء وبرنامج “روّاد ذكاء” المتخصص في تطوير الفرص ودعم المشاريع الناشئة.
الجدير بالذكر أن مركز ذكاء يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدّم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.
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