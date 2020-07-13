- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، خلال جلسته العادية الـ50 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت عن بعد، على مشروع نظام مكافحة التستر.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس قد عقدت اجتماعاً الخميس الماضي، شارك فيه وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وإسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة، والتضييق على منابع التستر، والسبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر.
كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو التي على وشك التعثر.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.