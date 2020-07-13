الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، خلال جلسته العادية الـ50 للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت عن بعد، على مشروع نظام مكافحة التستر.

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وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس قد عقدت اجتماعاً الخميس الماضي، شارك فيه وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر الهداب، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وإسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة، والتضييق على منابع التستر، والسبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر.

كما وافق المجلس خلال جلسته اليوم على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة المتعثرة أو التي على وشك التعثر.

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