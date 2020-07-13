صحة تبوك تستقبل أكثر من 5600 مراجع لعيادات تطمن

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

خصصت صحة تبوك 10 عيادات “تطمن” في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو سعال دون الحاجة للحجز عبر تطبيق “موعد” حيث يتم استقبال المصابين سواء من سعوديين أو مقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة وإجراء المسحة من خلال عيادات “تطمن” في كل من (مركز صحي العزيزية ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك كذلك مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل ومركز صحي النهضة بالوجه) بالإضافة لمستشفى تيماء ومستشفى البدع وضباء وأملج ومستشفى أشواق وأبو راكه.

وأشارت صحة تبوك إلى أن عدد المستفيدين من عيادة تطمن والتي بدأت من تاريخ 16/10/ 1441 أكثر من 5600 شخص منهم 4520 تم عمل المسحة لهم عن طريق الأنف و 1080 لم يتم عمل المسحة لهم لعدم مخالطة المصابين كذلك عدم ظهور أعراض عليهم وإعطائهم إرشادات وقائية.

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وأوضحت صحة تبوك أن عيادات “تطمن” مبادرة أطلقتها وزارة الصحة لخدمة من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا قدر الله حيث تمكن طالب الخدمة الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق عبر تطبيق “موعد “بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وأكدت صحة تبوك أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات “تطمن” عبر موقعها الإلكتروني حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن”.

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