‏بلدي تبوك يحيل شكوى استراحات الشباب إلى لجنة الخدمات لدراستها

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه (59) مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي.

‏وبدأ المجلس اجتماعه بكلمة لرئيس المجلس عبر من خلالها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما قدموه من رعاية ودعم واهتمام بالمواطن السعودي خلال أزمة كورونا حيث قدمت حكومة خادم الحرمين صحة متابعات الخليج 365 فوق كل مصلحة وجعلت الإنسان أولًا.

‏ثم استهل المجلس اجتماعه باطلاع الأعضاء على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نماذج تقييم المجالس و تفعيل المجالس البلدية لاختصاصاتها.

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‏كما أطلع المجلس على تعميم الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بشأن رصد منجزات المجالس البلدية النوعية وما لدي المجالس من مبادرات وأفكار مستقبلية يمكن تطبيقها لتطوير الخدمات والمشاريع البلدية.

‏واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على شكاوى المواطنين حيث تدارس المجلس شكوى مواطن وتذمره من وجود استراحات للشباب داخل الأحياء تصدر منها إزعاج للسكان المجاورين.

وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى لجنة الخدمات في المجلس لدراستها وحصر المناطق التي تتكاثر فيها الاستراحات ثم الرفع للمجلس بالتوصيات لمناقشتها في الاجتماع القادم.

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