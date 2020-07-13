المرضى يفقدون المناعة ضد كوفيد-19 في فترة زمنية قصيرة 

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

توصل علماء جامعة كينغز كوليدج البريطانية إلى نتيجة بحث مفادها أن المناعة ضد فيروس كوفيد-19 تُفقد بعد أشهر فقط، وهو ما يدل على أن الفيروس سيكون مثل نزلات البرد والإنفلونزا ويصيب البشر على أساس سنوي.

وهذه النتيجة تقوض الأفكار القائلة بأن مناعة القطيع يمكن أن تكون وسيلة لهزيمة الفيروس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن علماء كينغز كوليدج نظروا في أكثر من 90 مريضًا وعاملًا في مجال الرعاية الصحية، ودرسوا استجابتهم المناعية للفيروس.

ووجد الباحثون أن مستويات الأجسام المضادة بلغت ذروتها بعد ثلاثة أسابيع من الأعراض ثم انخفضت.

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وقالت القائمة على الدراسة، كاتي دورز، لصحيفة الغارديان: ينتج الناس استجابة معقولة من الأجسام المضادة للفيروس، ولكنها تتضاءل خلال فترة زمنية قصيرة، وتعتمد المدة على مدى شدة الإصابة.

وفسرت ذلك بقولها: وهذا يعني أن كلما زادت حالة شدة الإصابة، زادت مستويات الأجسام المضادة واستمرت لفترة أطول.

هل ينطبق الأمر على اللقاح؟

وقالت دورز إن هذه النتيجة تسلط الضوء على فعالية اللقاحات، مضيفة أن هذا يعني أيضًا أن أي مناعة من اللقاح قد لا تكون طويلة الأمد وقد يحتاج اللقاح إلى تطويره كل عام.

وأضافت: من جهة أخرى فإنه حتى لو انخفضت مستويات الأجسام المضادة، يمكن للجسم مقاومة الفيروس مرة أخرى.

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 13,049,162 إصابة، وتُوفي 571,807 أشخاص، بينما تعافى 7,591,966 شخصًا.

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