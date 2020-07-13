، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة ‏السابعة مساءً.‏الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل