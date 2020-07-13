خادم الحرمين والحكام يعزون سلطان القاسمي في وفاة نائب حاكم الشارقة

الإثنين 13 يوليه 2020

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم خلاله التعازي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم الخميس في المملكة المتحدة.



وأعرب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن خالص تقديره وشكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على مشاعره الأخوية الصادقة في المواساة بفقدان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، داعياً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى المملكة العربية السعودية الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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كما قدم التعازي هاتفياً الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، و الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، و الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معبرين عن صادق المواساة إلى حاكم الشارقة بهذا المصاب الجلال.

كما قدم حاكم الفجيرة التعازي إلى الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

أيضاً تلقى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اتصالاً هاتفياً من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعربا فيهما عن خالص عزائهما في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.