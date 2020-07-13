السعودية | صورة نادرة للملك عبدالعزيز في رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صورة نادرة للملك عبدالعزيز في رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:54 صباحًا, 13 يوليو 2020 م نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام، يعود تاريخها إلى حوالي 69 عامًا.

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