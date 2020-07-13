السعودية | «الباريستا» مهنة جديدة تجذب الشباب السعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الباريستا» مهنة جديدة تجذب الشباب السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:00 صباحًا, 13 يوليو 2020 م المناطق_الرياض بدأ الشباب السعودي يدخل مجالات في العمل لم تكن موجودة سابقًا، ومنها العمل في «الباريستا» أو تحضير القهوة بمختلف أنواعها وتفاصيلها.

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