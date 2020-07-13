السعودية | وزير التعليم يوضح مهام الإدارة العامة للمدارس العالمية والأجنبية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح مهام الإدارة العامة للمدارس العالمية والأجنبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:52 صباحًا, 13 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلًا من إدارات التعليم في المناطق، بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.

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