شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر والان نبدء بالتفاصيل

• الموافقة على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية

• مناقشة مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة

• المطالبة بتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة التستر ، كما يناقش المجلس مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة.

ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ( سابقاً ) في المملكة والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

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وناقش المجلس مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية ، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق ، ووافق على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24/ 5 / 1433هـ .

وأكد الشورى – في قرار أصدره اليوم - أنه على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة ، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، كما أنه على مستشفى الملك خالد التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية

وطالب المجلس ، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره ، مؤكدا أنه على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة ، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور اخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية .

وناقش الشورى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة ألأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية ، المُعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

ووافق المجلس على ما رأته الحكومة بشأن إلغاء ما جاء في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم (146/33) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة ألأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية .