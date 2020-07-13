مسلحون يهاجمون مواقع عسكرية في شمال شرق لبنان ومقتل جندي المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/7/13 12:57 م بتوقيت أبوظبي
هاجم مسلحون مجهولون عدة مواقع عسكرية في سهل البقاع بلبنان ما أسفر عن مقتل جندي.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع مما أسفر عن مقتل جندي.
وأضافت أن "عدد من المسلحين أقدموا على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين".
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