مانشستر سيتي يرحب بإلغاء عقوبة حرمانه من المشاركات الأوروبية المزيد

رحب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية بتبرئته من الاتهامات التي وجهها له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والتي قرر على أثره حرمانه من المشاركات القارية لمدة عامين، وهي العقوبة التي ألغتها المحكمة (الإثنين).

وكان "اليويفا" أصدر قرارا بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية خلال الموسمين المقبلين، مع تغريمه 30 مليون يورو، بداعي خرقه لوائح اللعب المالي النظيف، إلا أن النادي السماوي قرر اللجوء للمحكمة الرياضية للرد بشكل قانوني على الأمر، مؤكدا انحياز الاتحاد الأوروبي ضده في القرار.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية بعدها بيانا قالت فيه إنها تلقت الاستئناف الخاص بمانشستر سيتي ضد العقوبة الاتحاد، والذي حدد خلاله الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، قبل أن تعلن (الإثنين) إلغاء الإيقاف عامين، وإلغاء عقوبة الاتحاد الأوروبي.

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وقال مانشستر سيتي في بيان: "النادي ومستشاروه القانونيون لم يراجعوا بعد الحكم الكامل للمحكمة الرياضية، لكننا نرحب بأثار القرار كدليل على موقف النادي السليم وصحة مجموعة الأدلة المُقدمة ضد الاتهامات المزعومة التي وجهت إليه".

وأنهى السيتي بيانه المقتضب بالقول: "يود النادي أن يشكر أعضاء فريق التحكيم في القضية على اجتهادهم واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة".

يذكر أن مانشستر سيتي ومسؤوليه وكذلك الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق أظهروا طوال الفترة التي تم فيها تداول القضية ثقتهم في أن قرار المحكمة الرياضية سيأتي لصالحهم، مؤكدين أن النادي بريء من الاتهامات المزعومة التي وجهت إليه، وأن كل الأدلة التي قدمها تثبت صحة موقفه، وهو ما تبين صحته بقرار المحكمة.