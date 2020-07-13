تبرئة مانشستر سيتي وإلغاء قرار حظره من المشاركة أوروبيا المزيد

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، الإثنين، رفع عقوبة حرمان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

وجاء حكم المحكمة الرياضية الدولية ليسقط قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) المتمثل في حرمان النادي من المشاركة أوروبياً خلال الموسمين المقبلين، بداعي خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي: "قررت الكاس رفع عقوبة الاستبعاد من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية عن نادي مانشستر سيتي".

وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة نظرت الطعن المقدم من النادي السماوي ضد قرار غرفة فض المنازعات باليويفا الصادر في 14 فبراير/ شباط الماضي، بخرق لوائح اللعب المالي النظيف للاتحاد، ومن ثم الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، وتغريم النادي 30 مليون يورو.

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وأضاف بيان المحكمة أن الاتهامات المزعومة التي تم توجيهها إلى مانشستر سيتي لم تكن على أسس سليمة، ولم يتم تحديد وقت لحدوثها، لذا فإنها ارتأت عدم وجود حاجة لفرض عقوبة إيقاف عن المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية.





وكان "اليويفا" أصدر قرارا بحرمان السيتي من المشاركة في البطولات القارية خلال الموسمين المقبلين، مع تغريمه 30 مليون يورو، بداعي خرقه لوائح اللعب المالي النظيف، إلا أن النادي السماوي قرر اللجوء للمحكمة الرياضية للرد بشكل قانوني على الأمر، مؤكدا انحياز الاتحاد الأوروبي ضده في القرار.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية بعدها بيانا قالت فيه إنها تلقت الاستئناف الخاص بمانشستر سيتي ضد العقوبة الاتحاد، والذي حدد خلاله الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

وأوضحت المحكمة حينها أنه سيتم تشكيل لجنة من المحكمين للاستماع إلى ممثلي النادي الإنجليزي والاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ القرار المناسب، قبل أن تصدر (الإثنين) حكمها النهائي بتبرئة النادي السماوي.