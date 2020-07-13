الرئيس البولندي أندريه دودا يفوز بولاية جديدة المزيد

أعلنت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم الإثنين، فوز الرئيس المحافظ أندريه دودا بولاية ثانية، من خمس سنوات.

وبموجب النتائج الرسمية شبه الكاملة وبعد فرز 99,9% من الأصوات، حصل دودا على 51,21% من الأصوات.

فيما حصل خصمه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو رافال تراسكوفسكي، على 48,79%.

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وجاءت هذه النتيجة حاسمة لمستقبل حكومة حزب "القانون والعدالة" الذي ينتمي له دودا، ويتهمه خصومه بالتسبب بتراجع الحريات الديمقراطية التي تحققت بعد سقوط النظام الشيوعي قبل ثلاثة عقود.

وأمس الأحد، جرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البولندية التي كان من المفترض أن تبدأ في مايو/آيار الماضي، عندما كان دودا يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، لكنها أرجئت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي الدورة الأولى التي جرت في 28 يونيو/حزيران الماضي، فاز دودا بـ43,5% من الأصوات مقابل 30,4% لخصمه تراسكوفسكي.