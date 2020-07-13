هداف الدوري الإنجليزي.. توتنهام يعطل أوباميانج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت آمال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، فيما يخص المنافسة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، لضربة قوية.

ويحتل أوباميانج المركز الثاني في ترتيب هدافي البريمييرليج برصيد 20 هدفا بفارق هدفين عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفشل أوباميانج في زيارة شباك الجار توتنهام خلال موقعة "ديربي شمال لندن" التي أقيمت، مساء الأحد بالجولة 35 من البريمييرليج، وخسرها أرسنال بنتيجة 1-2.

ورغم أن أوباميانج قبل موقعة الأحد كان يملك سجلا رائعا ضد توتنهام، سواء مع فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني أو أرسنال، إلا أنه فشل في التسجيل.

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وخلال مواجهاته التسع السابقة ضد "السبيرز"، نجح أوباميانج في هز شباك الفريق اللندني بـ7 أهداف، مما يعكس سجله المتميز أمام توتنهام، غير أنه فشل بالتسجيل في لقاء الأحد.

ومن ثم، باتت الفرصة سانحة أمام فاردي لتوسعة الفارق، والانفراد أكثر بصدارة ترتيب الهدافين، شريطة أن يزور شباك بورنموث في المواجهة المقامة حاليا.

يذكر أن أوباميانج فاز الموسم الماضي بجائزة هداف البريمييرليج بالتساوي مع ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بواقع 22 هدفا لكل لاعب.



