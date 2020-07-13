سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 13 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك المصرية كما انخفض سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري مسجلا 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع مقارنة بـ15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع، صباح أمس.

أما في البنوك العاملة في مصر، فقد تراجع الدولار في معظمها بمعدلات تتراوح بين قرش واحد إلى 8 قروش كاملة.

وانخفض الدولار قرشا واحدا لدى بنوك عودة والأهلي الكويتي وساييب.

كما تراجع قرشين في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد والمصري الخليجي والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وبلوم والمشرق والمصري لتنمية الصادرات.

وتراجع 3 قروش في بنوك الاستثمار العربي ومصر إيران والإسكندرية.

وانخفض بقيمة 4 قروش في بنكي قناة السويس والأهلي اليوناني، كما تراجع 8 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتفاوتت أسعار الدولار بشكل كبير جدا في البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الخضراء 7 أسعار مختلفة بفارق 12 قرشا بين أعلى وأقل سعر.

وكان سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع هو الأكثر تكرارا حيث جاء على شاشات 7 بنوك.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع لدى بنك البركة.

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أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

7 أسعار مختلفة للدولار

ما بين أعلى سعر وأقل سعر للدولار في مصر، سجلت البنوك 5 مستويات أخرى من الأسعار جاءت كالتالي من الأعلى للأقل:

15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع في البنك الأهلي ومصر وعودة والتنمية الصناعية.

15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني والأهلي اليوناني والمصري الخليجي والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان والأهلي الكويتي وساييب.

15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع في بنوك الاستثمار العربي وبلوم والمشرق والمصري لتنمية الصادرات وكريدي أجريكول.

15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد ومصر إيران والإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 17.94 جنيه للشراء و18.16 جنه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.03 جنيه للشراء و20.31 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 49.35 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.