النفط ينخفض وبرنت عند 42.98 دولار للبرميل

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ إن زيادة عدد المصابين بفيروس “كورونا” عالمياً والذي يقترب من 13 مليون إصابة تهدد حالة تعافي الطلب على الخام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة “أوبك+” اجتماعاً الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لتقديم توصياتها بشأن اتفاق خفض الإنتاج المطبق في الوقت الحالي.

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وتطبق مجموعة “أوبك+” اتفاقاً لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً، إذ من المقرر استمرار الاتفاق حتى نهاية الشهر الجاري.

أما بالنسبة للتداولات، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.6% إلى 42.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 40.26 دولار للبرميل.

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