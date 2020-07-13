العالم يودع ابنة نيلسون مانديلا وحفيد إلفيس بريسلي وزوجة جون ترافولتا

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ودع العالم اليوم ثلاثة مشاهير، حيث تُوفيت ابنة الزعيم نيلسون مانديلا، وأجهز سرطان الثدي على حياة زوجة جون ترافولتا، بينما أقدم حفيد إلفيس بريسلي على الانتحار.

ويأتي ذلك تزامنًا مع اختفاء الممثلة الأمريكية ونجمة مسلسل غلي نايا ريفيرا، لليوم الرابع، بعد أن ابتلعتها إحدى بحيرات كاليفورنيا الأمريكية أثناء نزهة مع ابنها البالغ 4 سنوات، ولا يزال البحث عنها مستمرًا مع تضاؤل احتمال نجاتها.

وفاة زيندي مانديلا:

وتوفيت زندزي مانديلا، ابنة الزعيم المناهض للتمييز العنصري في جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، عن عمر يناهز 59 عامًا، في مستشفى في جوهانسبرغ في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وكانت تحمل منصب سفيرة جنوب أفريقيا في الدنمارك، وكان لها العديد من الأدوار في محاربة التمييز العنصري مثل والدها.

كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا:

وتوفيت كيلي بريستون، زوجة نجم هوليوود جون ترافولتا، بسبب سرطان الثدي عن عمر يناهز 57 عامًا.

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وقال ترافولتا عبر منشور على إنستقرام: بقلب يغمره الحزن، أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها مع سرطان الثدي بعد عامين من القتال، وكانت قد خاضت معركة شجاعة مع الكثير من الحب والدعم.

وأضاف: لقد منحتني الأمل عندما شعرت بالضياع وأحببتني بصبر ودون قيد أو شرط، جعلتني أضحك أكثر من أي إنسان آخر، وتشاركنا معًا حلو الأيام ومرها.

وظل الزوجان متزوجين لمدة 29 عامًا، ولهما طفلان، إيلا 20 عامًا، وبنيامين 9 أعوام.

انتحار بنيامين كيو حفيد إلفيس بريسلي:

وأقدم حفيد إلفيس بريسلي وابن ليزا ماري بريسلي، بنيامين كيو، على الانتحار بطلقات نارية، حيث عثرت السلطات في كاليفورنيا على جثة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا في قصره في كالاباساس.

وقالت مديرة أعمال ليزا ماري: إنها محطمة القلب تمامًا ومدمرة، حيث كانت تعشق هذا الصبي أكثر من أي من أشقائه وكان حب حياتها.

ويحمل بنيامين كيو يحمل ملامح جده الذي يعتبر أحد أهم الرموز الثقافية في القرن العشرين، في تشابه واضح وهو ما أكسبه شهرة كبيرة.

وكن قد توفي ألفيس بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 42 عامًا.

وكانت تزوجت ليزا ماري من زوجها الأول، كيو، وبعد انفصالهما تزوجت بمايكل جاكسون، لكنهما أعلنا انفصالهما بعد وقت قصير، ثم تزوجت بالممثل نيكولاس كيدج وانفصلا بعد شهرين، وأخيرًا تزوجت من مايكل لوكوود لكن أيضًا لم يكن زواجًا ناجحًا.

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