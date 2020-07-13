التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات لمواجهة إرهاب الحوثي

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات بدون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراضها وتدميرها.

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وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل معالي الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

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