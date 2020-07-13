2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة التايمز الدولية للتعليم العالي لقارة آسيا ترشح جامعة الملك فيصل ضمن أفضل (8) جامعات آسيوية عن فئة فريق القيادة والإدارة المتميز في جائزة “THE Awards Asia ” ، حيث شارك في نسخة هذه الجائزة الحالية (150) مؤسسة تعليم عالٍ تمثل أكثر من (40) دولة على مستوى القارة الآسيوية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، في بيان، أن هذا الترشح مبني على دلائل وبراهين شمولية ومتكاملة يوثق التطور والتغيير في المسيرة الإدارية وما أنتجه من تحولات إيجابية، وأثرها في تطوير وتفعيل هويتها المؤسسية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة كإسهامات قيادية ذات تأثير وطني مستدام.

Advertisements

وأفاد رئيس جامعة الملك فيصل أن الجامعة في المرحلة الحالية من الجائزة تنافس نخبة من الجامعات الآسيوية المتميزة ومنها جامعات تسينغهوا الصينية ، وسيؤل الوطنية الكورية ، وبكين للتكنولوجيا الصينية ، ودونغ هوا الوطنية التايوانية ، وغيرها.

وأكد رئيس جامعة الملك فيصل أن هذا الاستحقاق على مستوى القارة ، يجسد دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي ، ويعكس ما تقدمه وزارة التعليم بقيادتها الفاعلة من جهود لدعم الجامعات السعودية ، وتحفيز سعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف إمكانية أن تصبح (5) جامعات سعودية على الأقل من ضمن أفضل (200) جامعة عالمية بحلول عام 2030م.

وختم رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي بقوله إن هذا الاستحقاق ليس هدفًا بذاته، بقدر ما هو انعكاس لما يشهده التعليم في المملكة من تطور، وما تحقق واقعًا في مسيرة جامعة الملك فيصل الإدارية من ممارسات الجودة المؤسسية العالمية الداعمة لبرامج التنمية الوطنية، ومنها تعظيم التأثير في تنمية منظومة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المملكة، الذي يمثل محور هوية الجامعة المؤسسية.

المزيد

جديد الأخبار