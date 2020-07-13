، منظمة: كورونا يهدد عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يجب على الحكومات الاستثمار بشكل عاجل في التعليم

حذرت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" من أن فيروس كورونا تَسبب بـ"حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة"؛ إذ إن نحو 9.7 مليون تلميذ تأثروا بإغلاق المدارس، يواجهون حاليًا خطر عدم العودة مجددًا إلى صفوفهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، إنغر آشينغ: إن "نحو 10 ملايين طفل قد لا يعودون أبدًا إلى المدارس، وهذه حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة، ويجب على الحكومات الاستثمار بشكل عاجل في التعليم".

وأضافت: "نحن نواجه خطر تخفيض لا مثيل له في الميزانيات؛ سيؤدي إلى انفجار أزمة عدم المساواة القائمة حاليًا بين الأغنياء والفقراء، وبين الفتيان والفتيات".

ووفق "روسيا اليوم" تابعت: "نحن نعرف أن الأطفال الأكثر فقرًا وتهميشًا تكبدوا الخسارة الأكبر، بسبب عدم توافر إمكانية التعليم عن بُعد لديهم، أو أي نوع من التعليم على مدى نصف عام دراسي".

وقالت آشينغ: "إذا سمحنا بانتشار أزمة التعليم؛ فإن تأثيرها في مستقبل الأطفال سيكون طويل الأجل".

وأردفت مستشهدة بأهداف الأمم المتحدة: "إن الوعد الذي قطعه العالم لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد بحلول عام 2030؛ سيتراجع لسنوات".

واستندت هذه المنظمة الخيرية البريطانية إلى بيانات منظمة اليونسكو التي تُظهر أن إجراءات الإغلاق التي فُرضت في أبريل لاحتواء كورونا، أبقت 1.6 مليار طالب وطالبة بعيدًا عن مدارسهم وجامعاتهم؛ أي نحو 90% من إجمالي عدد الطلاب في العالم.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير بعنوان "أنقذوا تعليمنا": "للمرة الأولى في تاريخ البشرية، تعطل تعليم جيل كامل من الأطفال على مستوى العالم".

وأضافت أن "التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية يمكن أن تؤدي إلى إفقار ما بين 90 إلى 117 مليون طفل إضافي، مع تأثر القدرة على دخول المدارس".

وأشارت إلى أنه "ومع إجبار الظروف للفتيان على دخول سوق العمل أو الفتيات على الزواج المبكر لإعالة أسرهم؛ يمكن أن يدفع هذا الوضع ما بين 7 إلى 9.7 مليون طفل إلى ترك مدارسهم بشكل دائم".

في الوقت نفسه، حذّرت هذه المؤسسة الخيرية من أن "الأزمة قد تخلف عجزًا قدره 77 مليار دولار في ميزانيات التعليم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية 2021".

وأدرج تقرير المنظمة 12 دولة يُعتبر أطفالها الأكثر عُرضة لخطر خسارة التعليم، هي النيجر ومالي وتشاد وليبيريا وأفغانستان وغينيا وموريتانيا واليمن ونيجيريا وباكستان والسنغال وساحل العاج.منظمة سايف ذا تشيلدرن فيروس كورونا الجديد