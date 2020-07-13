محمد بن مسعود - الدمام - وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر. وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.مجلس الشورى 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:05 AM وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية Advertisements مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر. وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية. الكلمات المفتاحية ، مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر ،

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