شكرا لمتابعة خبر عن «‏الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر، كما ناقش مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة.

وفي سياق متصل، قرر المجلس خلال جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ( سابقاً ) في المملكة والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.