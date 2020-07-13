شكرا لمتابعة خبر عن حصول تحالف سعودي على عقد تطوير البنية التحتية في مطار مشروع البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل تحالف مؤلف من شركتي "نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة" و"المباني العامة للمقاولات" السعوديتين، اليوم الاثنين، على عقد تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في مطار مشروع البحر الأحمر الدولي.

وكشفت شركة "البحر الأحمر للتطوير" المسؤولة عن تطوير مشروع البحر الأحمر السياحي، أن قيمة العقد المالية تُعد الأضخم من بين العقود التي منحتها الشركة حتى الآن؛ لافتة إلى أن الشركتين ستقومان بتصميم وتطوير "مدرج F" الرئيس الذي يصل طوله إلى 3.7 كيلو متر و"مدرج B" المخصص للطائرات المائية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير مرابط الطائرات العمودية (الهليوكوبتر)، والممرات الرئيسة والرابطة، فضلًا عن أعمال الرصف وتأمين المساعدة الملاحية اللازمة للطيران، والإضاءة الأرضية للمَدْرَج، وغيرها من الطرق والمرافق الأخرى المرتبطة بذلك.