شكرا لمتابعة خبر عن أردنية تعبر عن حبها للمملكة بعبارات صادقة قبل مغادرتها لبلدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

عبرت مواطنة أردنية عن حبها للمملكة ، وهي تغادرها عبر منفذ الحديثة بالقريات بكلمات صادقة .

وقالت المواطنة بلهجتها الأردنية "والله نشامى وما قصرتوا، أنا وأولادي وبناتي تخرجوا من هون دكاترة من جامعات هالبلد، والحمدلله ما شفت ضيم بهالبلد حتى لو عشت كمان 100 سنة بها، ويا رب يديم هالبلد والملك سلمان ومحمد بن سلمان"، وذلك خلال مبادرة حفل الوداع الذي قدمه "بدعمكم نتميز".

وتوجه الأشقاء الأردنيين المغادرة للأردن، عبر حافلاتهم وذلك ضمن مبادرة عودة لتمكين الوافدين الراغبين في العودة لبلدانهم ومشاركة من الفريق في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".