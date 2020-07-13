شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقوق الإنسان: استخدام كلمات مسيئة تحط من كرامة الطفل تعد إيذاءً له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان بأن الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

وقالت الهيئة عبر حسابها "تويتر" من خلال فيديو توضيحي لحقوق الطفل، بأن عدم وجود أوراق ثبوتية أو عدم تناول التطعيمات، أو التمييز العنصري، والبقاء دون سند عائلي، أو إنقطاعه عن التعليم

وتابعت بأن قيادة المركبة دون السن القانوني أو إستخدام كلمات مسيئة تحط من كرامته يعد إهمالا بحس نظام حقوق الطفل.