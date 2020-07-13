شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: أجواء حارة وشديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أجواءًا حارة وشديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين 1441/11/22هـ أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن".

وأضاف "الحصيني" : " ورياح من متوسط لشبه قوي وأتربة على المدينة ومكة وجنوبها إلى جازان، ومتوسطة على الشرقية ونجران والباحة وعسير/إلا أن يصرفها الله "؛ متابعًا:" ‏متوقع - ان شاء الله - ان تشمل الأمطار أجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي و أجزاء من دولة الإمارات "

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واستطرد:" تنبيه: موجة الحر التي نعيشها تعتبر أطول موجة حر نعيشها هذا العام 1441هـ حيث بدأت من قبل أسبوع ومتوقع أن تستمر لإسبوع أخر وربما أكثر حسب ما ترسمه نماذج الطقس، إلا أن يصرفها الله ".