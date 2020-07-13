تعرّف على دلالات شعار موسم حج 1441هـ

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أوضح مركز التواصل الحكومي دلالات شعار موسم حج 1441هـ الذي يشهد إجراءات صحية وتنظيمية خاصّة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر أن الشعار اللفظي لموسم حج هذا العام (بسلام آمنين)، مقتبس من الآية الكريمة {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}، أي: سالمين من الآفات، وآمنين من كلّ خوف.

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أما الرموز، فيدل اللون الأخضر على السلامة والصحة والأمان، وتدل المساحات البيضاء على التباعد في أداء المناسك، والزوايا المرنة على الإجراءات الاحترازية.

كما يضمّ الشعار رمزاً للكعبة المشرّفة، ويشكّل كذلك في مجمله كلمة “حجّ”.



