أمير تبوك: لا يُشترط وجود صك للحصول على “تعويضات نيوم”.. وبعض شيكات التعويض بلغت 5 ملايين

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أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أن التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع “نيوم” تشمل مَن لا يملكون صكوكاً تثبت ملكية مساكنهم.

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وأضاف أن هذا الأمر يخضع لمتابعة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن القيادة أوصت ألا يُسأل المواطنون عن أي أوراق أو صكوك.

ونوّه أمير المنطقة بهذه التوجيهات التي قال إنها لا يمكن أن تصدر إلا في هذا البلد الذي تضع قيادته مصالح المواطنين نصب أعينها، مشيراً إلى أن بعض شيكات التعويضات بلغت 5 ملايين ريال.

وكان أمير منطقة تبوك قد استقبل أمس (الأحد) دفعة جديدة من المواطنين، وسلّمهم التعويضات المالية.