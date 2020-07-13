︎ :
.
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
وأوضح خلال حديثه في ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الافتراضية، أن إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي يهدف إلى دعم المستثمرين في هذا القطاع وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وأضاف أن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات.
وبين أن مدارس التربية الخاصة سيكون لها أولوية في مجالات الاستثمار العالمي، ويرغبون في جذب مستثمرين لتشغيلها بهدف تلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: إعادة النظر في اشتراطات إنشاء المؤسسات التعليمية بحسب الكثافة البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.