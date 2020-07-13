عاصر ثلاثة أجيال.. مزارع يحصد خيرات أرضه على مدى 90 عامًا بعسير (فيديو)

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تمسك المزارع سعد شامي بمهنة الزراعة في عسير على مدى 90 عامًا، رافضًا الانسياق وراء بعض التيارات التي هجرت المهنة على مدى العقود الماضية.

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وعاصر شامي 3 أجيال من زارعي الأرض في عسير لعقود طويلة، ليؤسس منذ سنوات طويلة لاستمرار الزراعة كمهنة أساسية لعائلته.

وقال شامي لقناة “الإخبارية”، إن الأجيال الثلاث امتهنت الزراعة وبيع المحاصيل التي تجود بها الأرض منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن كافة أفراد الأسرة تشارك في الزراعة.

وأكد نجله أحمد شامي أن السمة المميزة للعائلة على مدى سنوات طويلة هي الاستفادة من الزراعة والاستمرار في العمل بالأرض، وهو ما حال دون انسياقها وراء العديد من التوجهات الاجتماعية التي تشكك في جدوى الزراعة.