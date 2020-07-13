الحصيني: الموجة الحارة الحالية هي الأطول.. وتستمر أسبوعًا آخر

توقع طقسًا شديد الحرارة بمعظم المناطق
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن موجة الحر الحالية تعتبر أطول موجة حر نعيشها هذا العام 1441هـ؛ حيث بدأت من قبل أسبوع ومتوقع أن تستمر أسبوعًا آخر وربما أكثر، حسبما ترسمه نماذج الطقس.
وتوقع الحصيني، عبر حسابه على تويتر، أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق اليوم الإثنين.
وأشار الحصيني إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان.
وكذلك هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وأتربة على المدينة المنورة ومكة المكرمة وجنوبها إلى جازان، ومتوسطة على الشرقية ونجران والباحة وعسير.
وأضاف أنه متوقع أن تشمل الأمطار أجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي وأجزاء من دولة الإمارات.
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