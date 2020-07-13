«الإذاعة والتليفزيون» توقف برنامج «أمنية خضراء» وتعتذر للمشاهدين

أكدت حرصها على تقديم محتوى يتفق مع تعاليم الشريعة
أوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون، أسباب إيقاف برنامج «أمنية خضراء»، مقدمة اعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، عبر حسابها على تويتر، أنه إشارة إلى برنامج «أمنية خضراء» الذي يبث على قناة SBC وما حمله من تفسيرات غير مقصودة، فإن الهيئة تعتذر للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج، وتؤكد أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه.
وقررت الهيئة إيقاف بث البرنامج المذكور على القناة، تقديرًا لمشاعر مشاهديها، والذى كان يبث ضمن دورة البرامج فى القناة لعام 2019م.
وأكدت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحرص التام على إتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.
يُذكر أن برنامج «أمنية خضراء» موجه للأطفال، وأثارت إحدى الحلقات دائرة من الجدل؛ بسبب طلب مقدم البرنامج من الأطفال كتابة أمنياتهم في ورقة وتعليقها على شجرة لتتحقق.
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