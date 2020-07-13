فلكية جدة: ظهور المذنب نيووايز في سماء الوطن العربي.. مساء الثلاثاء

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المذنب نيووايز (C/2020 F3) سينتقل من سماء الفجر؛ ليصبح مرئيًا في سماء الوطن العربي مساء غد الثلاثاء، بعد غروب الشمس، وهذا يعني أن عددًا أكبر من الأشخاص سوف تشاهده بعكس الرصد خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إنه بحلول يوم الثلاثاء (14 يوليو) سيكون ارتفاع المذنب قد تضاعف إلى 10 درجات، وسيقع إلى أعلى يمين موقع غروب الشمس، وبحلول (19 يوليو) سيكون قد تضاعف مرة أخرى إلى 20 درجة، وفي ذلك الوقت سيكون قد انتقل إلى الأفق الشمالي الغربي.

وعليه يتوقع أن أفضل وقت لمشاهدة المذنب نيووايز خلال المساء سيكون في الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أن رؤية المذنب تحتاج إلى أفضل الظروف الجوية الممكنة، فحتى مذنب لامع مثل نيووايز يمكن طمسه بواسطة غيوم الأفق الرقيقة، الضباب، الهواء الرطب، الدخان، توهج الشفق خاصة أضواء المدينة، لذلك كلما ابتعدت عن إضاءة المدن كانت السماء مظلمة وتتحسن رؤية المذنب ويفضل استخدام المناظير.

وأضاف أنه لحسن الحظ فإن القمر لن يكون موجودًا في بداية الليل؛ حيث سيكون مشاهدًا فقط في سماء الصباح حتى 20 يوليو، وخلال ليالي يوليو المتتالية نظريًا سيصبح المذنب أكثر خفوتًا، لكنه سيكون بعيدًا عن الشمس، وفي وقت لاحق سيكون مرئيًا من المواقع المظلمة، وبحلول شهر أغسطس سيكون المذنب مشاهدًا من خلال التلسكوبات الصغيرة فقط.

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وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه على الرغم من أن المذنب يتحرك بعيدًا عن الشمس ويبدأ في الخفوت، فمن المحتمل أن يكون هذا الخفوت بطيئًا في البداية؛ لأنه يقترب الآن من الأرض؛ حيث سيكون المذنب في أقرب مسافة من كوكبنا (الحضيض) مساء الأربعاء 22 يوليو؛ حيث سيكون على مسافة 103.5 مليون كيلومتر، وبعد ذلك سيكون خفوت المذنب أكثر سرعة مع ابتعاده عن الأرض والشمس.

من جهة أخرى، تشير القياسات إلى أن قطر نواة المذنب تبلغ خمسة كيلومترات، وهناك ذيل طويل جميل منحنيًا من الغبار بلون ضارب للصفرة يُشاهد عبر المناظير والتلسكوبات الصغيرة، وإلى جانب الذيل الغباري هناك ذيل أيوني من الغازات، ويفترض رؤية الذيل الغباري بسهولة في السماء المظلمة وكلما اقترب المذنب من الأرض.

يذكر أن نيووايز يعتبر الظهور الأفضل لمذنب للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بعد فترة امتدت ربع قرن تقريبًا منذ المذنب (هيل- بوب) عام 1997.

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