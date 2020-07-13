ردًا على استفسار من مواطنة
أوضح برنامج حساب المواطن ضرورة إرفاق شهادة الميلاد لجميع التابعين المضافين لدى حساب المستفيد الرئيس.
جاء ذلك ردًا من حساب «خدمة المستفيدين»، التابع للبرنامج، عبر تويتر، على استفسار من إحدى المواطنات.
وأضاف البرنامج أنه «بإمكان الأرملة إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).
وتابع البرنامج أنه في حال عدم وجود تابعين، يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن.
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