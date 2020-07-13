«يونا» يبحث مستقبل «التعاون الإسلامي» بعد جائحة كورونا

عبر منتدى إعلامي يشارك فيه أعضاء المنظمة
يُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، غدًا الثلاثاء، منتداه الإعلامي الافتراضي، عبر الاتصال المرئي، وسيكون الضيف الرئيسي، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في حوار مفتوح مع الإعلاميين.
ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان (منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا)، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.
يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw
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