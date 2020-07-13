السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كييف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الأوكرانية، اليوم، 612 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت بيانات نظام انتشار فيروس كورونا لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أنه سُجلت 15 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 385 حالة، لتبلغ حالات التعافي 26 ألفا و503 أشخاص، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 1398 حالة.

// انتهى //

10:54ت م

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كييف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الأوكرانية، اليوم، 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ليصل إجمالي الإصابات إلى 54 ألفا و133 حالة.وأوضحت بيانات نظام انتشار فيروس كورونا لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أنه سُجلت 15 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 385 حالة، لتبلغ حالات التعافي 26 ألفا و503 أشخاص، بينما بلغ عدد حالات الوفيات 1398 حالة.// انتهى //10:54ت م0043

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