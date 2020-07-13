السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4482 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات المكسيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4482 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل 276 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و 6 أشخاص.

// انتهى //

10:49ت م

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مكسيكو سيتي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات المكسيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 4482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد المصابين إلى 299 ألفا و750 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل 276 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 35 ألفا و 6 أشخاص.// انتهى //10:49ت م0041

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