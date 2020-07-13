

نيودلهي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم، تسجيل 28 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أنها سجلت 500 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفًا و174 حالة، بينما تماثل 18 ألفا و850 مريضاً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين 553 ألفا و470 حالة.

// انتهى //

10:42ت م

0039



نيودلهي 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم، تسجيل 28 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة إلى 878 ألفا و254 حالة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أنها سجلت 500 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفًا و174 حالة، بينما تماثل 18 ألفا و850 مريضاً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين 553 ألفا و470 حالة.// انتهى //10:42ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تعلن تسجيل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.