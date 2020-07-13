السعودية اليوم / "الاستقامة حقيقتها وثمراتها" درس توعوي بجمعية الحوية



الطائف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً درساً توعوياً بعنوان "الاستقامة حقيقتها وثمراتها"، عقب صلاة المغرب بجامع الوسيمر.

يأتي الدرس ضمن الدروس اليومية للجمعية، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:26ت م

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