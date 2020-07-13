السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي الصين دون أنباء عن خسائر بشرية



بكين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان له اليوم، أن الزلزال تم تسجيله صباح اليوم بتوقيت بكين، و تم رصد مركزه على عمق 15 كيلومترا في محافظة هوتشنغ بمنطقة شينجيانغ.

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