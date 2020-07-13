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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 09:44 AM
"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.
، المدينة المنورة ونجران.. تنبيه لحالة رياح وأتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
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