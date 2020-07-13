سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 12 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق الموازية، استقر سعر الدولار عند 146 جنيها، وفق وسائل إعلام سودانية لفتت إلى هدوء التعاملات.

وكانت الحكومة السودانية قد شهدت يوم الخميس، تعديلا وزاريا هو الأول بعد 10 أشهر من تشكيلها.

وأطاح التعديل بوزراء 7 وزارات حيوية في الجانبين السياسي والاقتصادي.

وعلى الجانب الاقتصادي، غادر وزراء المالية ، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية.

Advertisements

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

وعلى مدى الأشهرالماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.

ووصلت نسبة التضخم في السودان إلى 100%.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 62.12 جنيه للشراء و62.43 جنيه للبيع على شاشة البنك المركزي، في حين سجل الإسترليني 69.40 جنيه للشراء و69.75 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وعلى شاشة المركزي أيضا، سجل الدينار الكويتي 178.68 جنيه للشراء و179.58 جنيه للبيع.