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إغلاق 543 منشأة خالفت إجراءات الوقاية من كورونا في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت أمانة جدة عن أنها أغلقت 543 من المحال التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إنه بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها، قامت الأمانة بتكثيف جهودها الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحال والأنشطة التجارية، وبخاصة صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي تعاود نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.
وأضاف أنه تم تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تمت الجولات والمهام الرقابية خلال الأسبوع الماضي شملت جميع الأنشطة التجارية.
وأكد الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، عبر تطبيق “البروتوكولات” الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه “الكمامة” والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.
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