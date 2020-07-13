رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

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وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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