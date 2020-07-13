شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية تتيح حجز موعد لزيارة الأمانات والبلديات عبر منصة بلدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-13 الشؤون البلدية تتيح حجز موعد لزيارة الأمانات والبلديات عبر منصة بلدي متابعات الخليج 365 - الرياض دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المستفيدين الراغبين في زيارة الأمانات أو البلديات إلى حجز موعد من خلال “منصة بلدي”. وأوضحت الوزارة، أن خطوات حجز موعد لزيارة الأمانات أو البلديات تتضمن ما يلي: – الدخول إلى “منصة بلدي” Advertisements – اختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية من قائمة “خدمات بلدي” – ثم الضغط على إضافة “موعد جديد”. ونوهت إلى أن الخطوات تشمل تعبئة بيانات الموعد ثم الضغط على التالي، ومن ثم إرسال الطلب وطباعة بطاقة الموعد.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون البلدية تتيح حجز موعد لزيارة الأمانات والبلديات عبر منصة بلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.