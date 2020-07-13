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إحداث 6 روضات أطفال بتعليم عسير.. التسجيل عبر نظام نور
في إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الطفولة المبكرة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
صدر قرار مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، المبنيّ على موافقة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بإحداث ست روضات أطفال بمختلف القطاعات.
يأتي ذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الطفولة المبكرة، والتسجيل بها اعتباراً من اليوم من خلال برنامج نور .
وشملت الروضات المحدثة: الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بحي العزيزية بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية التحفيظ الرابعة بحي الرصراص بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الحوطة بتندحة.
كما شملت الروضات الروضة الملحقة بابتدائية أسماء بنت أبي بكر بحي الرميح طريق المطار بأبها، والروضة الملحقة بابتدائية المضيق بأحد رفيدة، والروضة الملحقة بابتدائية وادي ثلثين بالشعف.
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