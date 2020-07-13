- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات إصابة معروفة.
يأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياماً تجاوزت فيها حالات الإصابة حاجز 200 إصابة يومياً.فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:37 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةأستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 177 إصابة جديدة بكوفيد-19
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات إصابة معروفة.
يأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياماً تجاوزت فيها حالات الإصابة حاجز 200 إصابة يومياً.
، أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 177 إصابة جديدة بكوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 177 إصابة جديدة بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.