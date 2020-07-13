- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و479 شخصًا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية؛ مما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.
ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف، وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد: إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص، بزيادة 26 عن اليوم السابق.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:35 AM
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 ألفًا و479 شخصًاكوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13 ألفًا و479 شخصًا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية؛ مما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.
ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف، وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد: إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا، وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد-19، وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 أشخاص، بزيادة 26 عن اليوم السابق.
، كوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.